Doch kein Comeback : Marcel Hirscher sagt, Profisport sei selten ein Genuss

Auf ServusTV klärte der 31-jährige Marcel Hirscher über seine Zukunftspläne auf, nachdem es zuvor Gerüchte über eine Rückkehr auf die Skipisten gegeben hatte.

Bis vor wenigen Tagen. Am zwölften Dezember stellte Hirscher ein Instagram-Video online. Es zeigt ihn auf der Reiteralm, in «Renn-Montur». Der 31-Jährige carvt wie zu seiner aktiven Zeit durch den Riesentorlauf-Kurs. Er schreibt: «That's what it is about» («Das ist es, worum es geht»). Die Spekulationen konnten beginnen. Erst recht, weil der Gewinner von 67 Weltcup-Rennen nicht alleine auf der Piste war. Hirscher trainierte mit dem ÖSV-Team.