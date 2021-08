«Einfach nur überragend» : Marcel Hug holt mit Weltrekord seine zweite Paralympics-Goldmedaille

Der Schweizer Rollstuhlsportler Marcel Hug kann auch im finalen Rennen über 1500 Meter seine überragende Olympia-Form abrufen und holt sich seine zweite Goldmedaille.

In der Nacht auf Mittwoch holt sich die Schweiz ihre fünfte Medaille an den Paralympics.

«Das Gefühl ist einfach nur überragend»: Marcel Hug kann es nach dem Rennen über 1500 Meter selbst kaum glauben, wie souverän er letztlich die starke Konkurrenz auf die Plätze verwiesen hat an den Paralympics in Tokio. Konkurrent Daniel Romanchuk (USA) geht es sehr schnell an, Hug lässt sich derweil nicht aus der Ruhe bringen, schliesst die Lücke und zieht auf den letzten 200 Metern unwiderstehlich davon. Gold für die Schweiz – und Weltrekord! Mit 2:49,55 hat er den bisherigen Rekord des Kanadiers Brent Lakatos um über zwei Sekunden verbessert. Was für eine Leistung des 35-Jährigen.