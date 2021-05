Ex-UBS-Chef - Marcel Rohner wird neuer Präsident der Bankiervereinigung

Herbert J. Scheidt begann seine Karriere bei der Deutschen Bank. Seit 2005 war er im Verwaltungsrat der SIS und damit an der Gründung der SIX beteiligt.

Sein Amt wird Scheidt am diesjährigen Bankiertag am 16. September übergeben.

Herbert J. Scheidt übergibt sein Amt als Verwaltungsratspräsident an Marcel Rohner.

Seit 2011 ist der noch amtierende Verwaltungsratspräsident Herbert J. Scheidt Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Seit 2016 ist Scheidt Präsident der Vereinigung und gibt sein Amt mit siebzig Jahren im Rahmen des Bankiertags am 16. September 2021, an Marcel Rohner ab, wie es in der Medienmitteilung heisst.