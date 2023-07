Transfers: Borussia Dortmund will Marcel Sabitzer

Wilfried Zaha liess seinen Vertrag bei Crystal Palace in der Premier League auslaufen. Nun hat der 30-jährige Ivorer einen neuen Verein gefunden. Zaha heuert nämlich bei Galatasaray Istanbul an. Am Sonntag meldete der türkische Meister der Börse, dass Verhandlungen mit dem Stürmer aufgenommen wurden, was auf dem türkischen Transfermarkt mit dem Abschluss des Deals gleichzusetzen ist. Zaha war einer der wertvollsten ablösefreien Spieler auf Markt und hatte Medienberichten zufolge vor dem Wechsel in die Türkei auch mit Ronaldo-Club Al-Nassr verhandelt. PSG sei ebenfalls interessiert gewesen. (flo)