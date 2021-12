Epidemiologe : Marcel Salathé brauchte 18 Tage, bis sein Corona-Test wieder negativ ausfiel

Auch Epidemiologen sind nicht vor der Ansteckung mit Covid-19 gefeit, wie Marcel Salathé am eigenen Leibe feststellen musste. Nach seiner Erkrankung testete er sich an 18 Tagen hintereinander – 17-mal war er positiv.

Wohl nur wenige wissen so gut über das Coronavirus Bescheid wie der Epidemiologe Marcel Salathé (46): Seit nunmehr zwei Jahren beschäftigt sich der Basler Wissenschaftler mit dem Virus. Doch seine Kenntnisse beschränkten sich auf die Theorie – bis er am 13. Dezember via Twitter verkündete, das er sich selbst infiziert hatte. Nachdem seine Tochter positiv getestet worden war, hatte er damit gerechnet, sich das Virus ebenfalls eingefangen zu haben. Und er behielt recht.

Danach begab er sich wie vorgeschrieben in Isolation. Wie er angibt, litt er nur unter milden Symptomen – doch die Krankheit erwies sich als «hartnäckiger Siech», wie er es am 27. Dezember in einem weiteren Tweet ausdrückte. Um seine wissenschaftliche Neugier zu befriedigen, testete sich Salathé nämlich über 18 Tage lang selbst – erst dann zeigte das Ergebnis wieder einen negativen Wert an. Allerdings, so die Angabe des Epidemiologen, war er gegen Ende dieser Periode selbst nicht mehr ansteckend: Der Test habe nur noch auf das sogenannte Nukleokapsid-Protein reagiert, also «auf Fragmente, die noch rumschwirren.»