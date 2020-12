Marco* ist 20 Jahre alt und HIV-positiv. Nach der abgeschlossenen Kochlehre konnte er eine Stelle in einem renommierten Restaurant antreten. Dort weiss niemand von seinem HIV-Status. Dennoch erzählt er eines Tages einem Arbeitskollegen im Restaurant im Vertrauen, dass er HIV-positiv ist. Dieser erzählt es dem Chef weiter, weil er denkt, dass der Chef das wissen müsse. Eine Woche später erhält der junge Koch die Kündigung. Was tun?

Die Kündigung muss begründet werden

Ohnehin gibt es in der Schweiz keine verbotenen Berufe für Menschen mit HIV. Denn ihre Arbeitsfähigkeit ist in der Regel nicht eingeschränkt und eine Übertragung von HIV am Arbeitsplatz quasi ausgeschlossen. Dazu kommt, dass die meisten Menschen mit HIV unter Therapie sind und eine nicht nachweisbare Viruslast haben, also nicht ansteckend sind.