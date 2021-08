Marco Borradori : Luganos Stadtpräsident stirbt nach Herzstillstand

Beim Joggen in Vezia TI erlitt Marco Borradori (62) einen Herzstillstand. Am Mittwoch starb er in einer Herzklinik.

Der Stadtpräsident von Lugano, Marco Borradori, ist gestorben. Borradori hatte beim Joggen einen Herzstillstand erlitten. Er sei sofort von einem Team von verschiedenen Experten betreut worden.

Marco Borradori ist tot. Der Stadtpräsident von Lugano starb am Mittwochabend in einer Herzklinik. Luganos Stadtpräsident war nach einem Herzstillstand ins Spital eingeliefert worden. Dies bestätigt die Regierung des Kantons Tessin in einer Medienmitteilung.

«Der Staatsrat drückt seinen Unglauben und seine Bestürzung über den Tod des Stadtpräsidenten von Lugano, Marco Borradori, aus», heisst es im Communiqué. Die Regierung habe die Entwicklung der Lage verfolgt und bis zuletzt auf einen positiven Ausgang gehofft.

Auch Ignazio Cassis kondolierte. Der Bundesrat schrieb auf Twitter: «Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod von Marco Borradori, einem guten Freund seit der Kantonsschulzeit. Das ist nicht nur ein Verlust für die Politik von Lugano und des Tessins, sondern auch für mich persönlich. Mein Mitgefühl gilt allen seinen Angehörigen, denen ich mein tiefstes Beileid ausspreche.»

«Danke Marco», schreib Ständerat Filippo Lombardi. «Für deine 30-jährige Freundschaft, für dein grosses Engagement für dieses Land, für deine wertvolle Zusammenarbeit während dieser intensiven Monate in «deinem» Rathaus, wo du immer für mich verfügbar warst und immer höflich empfangen hast. Gute Reise, Marco.»

Borradori war am Dienstag beim Joggen zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Daraufhin wurde er ins Cardiocentro eingeliefert und an eine Maschine angeschlossen, die ihn am Leben erhielt.

Wie die Ärzte am Mittwochmorgen sagten, war Borradoris Zustand nicht gut. Wichtige Organe seien nach dem Herzstillstand nicht ausreichend mit Blut versorgt gewesen. Im Fall des Luganer Stadtpräsidenten «habe die Überlebenschancen bei etwa zehn Prozent gelegen», wie ein Experte sagte.

