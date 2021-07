200’000 Franken Schulden - Marco hat 20 Jahre lang keine Steuererklärung ausgefüllt

Wir treffen Marco*, der eigentlich anders heisst, nach Feierabend in seiner Wohnung in Basel. Der 40-Jährige ist einer von über 5000 Baslerinnen und Baslern, die von der Steuerverwaltung eingeschätzt wurden. Das passiert, wenn man sämtliche Fristen versäumt, um die Steuerunterlagen einzureichen. Meistens ist die amtliche Einschätzung zum Nachteil der Betroffenen, denen oft ein höheres Einkommen angerechnet wird, als sie tatsächlich erzielt haben.

Bezahle man Steuern und Krankenkasse nicht, gerate man ganz schnell in die Miesen, sagt Würsch. In anderen Ländern, etwa Deutschland werden diese Kosten direkt vom Lohn abgezweigt. In der Schweiz gilt hier das Prinzip Eigenverantwortung. Damit kommen viele nicht klar. Steuerschulden sind die Schuldenfalle Nummer eins in der Schweiz, jeder zehnte Haushalt ist davon betroffen.