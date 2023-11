«Proviant» : Musiker Kunz verabschiedet sich und geht mit der Familie auf Reisen

Passend zum aktuellen Lebensabschnitt hat Marco Kunz ein Album mit dem Titel «Proviant» veröffentlicht. Was er in seinen Rucksack packt und wohin es geht, verrät er bei 20 Minuten.

1 / 4 Als Proviant packt Marco Kunz gern Schweizer Schoggi zum Verschenken und Blévita für die Kinder in den Rucksack. Amanda Nikolic Gemeinsam mit seiner Frau Jenny und den Kindern Emil und Helena geht der Luzerner Ende Februar 2024 auf eine längere Reise. Privat Als bekennendes Reisefüdli hat es den 37-Jährigen schon in die eine oder andere Ecke der Welt verschlagen. Besonders schwärmte er vom Iran wegen der freundlichen Menschen. Privat

Darum gehts Kunz tourt gerade mit neuer Musik durch die Schweiz, dann pausiert die Band.

Grund: Marco Kunz packt seine Siebensachen und verreist mit seiner Familie.

Als bekennendes Reisefüdli bleibt der 37-Jährige in Sachen Planung entspannt – auch, wenn die Kinder Emil (3) und Helena (2) mit dabei sind.

«Adee» heisst der erste Titel vom neuen Kunz-Album «Proviant». Tatsächlich verabschiedet sich der Luzerner Mundartmusiker Marco Kunz bald für ein halbes Jahr und geht mit seiner Familie auf Reisen. Proviant braucht der 37-Jährige nicht viel: ein wenig Schweizer Schoggi zum Verschenken, ein paar Pack Blévita für die Kinder.

Grundsätzlich bevorzugt es der Sänger, der ein bekennendes Reisefüdli ist, mit leichtem Gepäck zu reisen. Zwei grosse Rucksäcke für ihn, seine Frau Jenny (35) und die beiden Kinder Helena (2) und Emil (3) – das muss reichen. «So können wir die Kleinen jederzeit an die Hand nehmen», sagt Kunz im Gespräch mit 20 Minuten. Ist Reisen mit Kleinkindern nicht mega streng und dann auch noch ein ganzes halbes Jahr? Kunz bleibt dabei entspannt: «Wir haben Zeit, können gut mal eine Woche an einem Ort bleiben und müssen nicht hetzen.»

Zum Snowboarden nach Japan

Das erste Ziel, das die Familie im Visier hat, ist Japan. Dorthin werden sie fliegen, den Rest der Reise aber möglichst ÖV nutzen. Das gehe auch mit den Kindern gut, meint Kunz: «Mal im Zug was essen, Büechli vorlesen oder ein wenig herumspazieren, so geht die Zeit vorüber.»

Nach Japan zieht es Kunz aber nicht nur wegen der Millionenmetropole Tokio oder der Tempelstadt Kyoto, sondern in erster Linie wegen Sapporo, der Stadt, die für ihre Skigebiete bekannt ist. «Der Schnee dort soll komplett anders sein, ich freue mich schon aufs Tiefschneefahren», so der begeisterte Snowboarder. Da auch Ehefrau Jenny gern auf dem Brett steht, werden sie sich dafür wegen der Kinder abwechseln müssen.

So handhabt es das Paar auch im Alltag zu Hause. «Die Kinderbetreuung teilen wir uns, so gut es geht, fifty-fifty auf», so Kunz. Doch als Künstler braucht er seinen kreativen Freiraum. Für das neue Album zog er sich darum mit Drummer Manuel und Hackbrettler Chris in Hasliberg BE zurück, um dort an dem neuen Sound, der sich auch mal in die 80er zurückbewegt, zu tüfteln.

Kunz: «Wenn die Kinder schreien, hörst du sie in jedem Stock»

«Meine Frau unterstützt mich da komplett, sie versteht, dass ich dazu mehr als einfach mal einen Nachmittag brauche.» Zwar gäbe es in ihrem Haus in Luzern genügend Platz, aber «wenn die Kinder schreien, dann hörst du sie in jedem Stock», fügt er lachend hinzu. Trotzdem bezieht er die Kleinen, wenn immer möglich, mit ein – auch in seine Arbeit.

Für das Intro des Songs «Chom mer gäbed d Chind ab» liess er Emil, der im Februar vier Jahre alt wird, im Tonstudio am Schlagzeug sitzen. «Seine Augen haben geleuchtet und er hat volle Kanne draufgehauen», erzählt Kunz weiter. «Ich glaube, das ist ein gutes Ventil für ihn.» Auch Geschwisterchen Helena durfte fürs Intro ins Mikrofon quäken. «Sie kann aber auch schon ganz gut Liedchen singen», so der stolze Papa. Die musikalische Ader hat sich also schon auf den Nachwuchs übertragen.

Nach der Tour ist vor der Tour

Ob Kunz auch seine Globetrotter-Gene an die Kinder vererbt, wird sich zeigen. «Ich freue mich einfach, ihnen Neues zeigen zu können, anderes Essen, andere Kulturen, andere Menschen. Wir machen diese Reise aber natürlich auch für uns Erwachsene.»

Der Zentralschweizer, der schon viele Teile der Welt bereist hat, will sich in der Planung noch nicht gross festlegen. Erst kommt die Musik-Tour, dann, Ende Februar 2024, die Reise-Tour. Klar ist, dass es nach Japan mit Sack und Pack im asiatischen Raum weitergehen wird. Um etwas Kunz in der Heimat zu lassen, wird im Laufe seiner Abwesenheit ein weiterer Song veröffentlicht. «So gebe ich meinen Fans auch etwas Proviant mit auf den Weg.»