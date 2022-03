«Kann Gesamtweltcupsieger werden» – Marco Odermatt erfüllt Prophezeiung von Ski-Legende Marcel Hirscher

Mit dieser Fahrt klassiert sich Odermatt erneut auf dem Weltcuppodest. SRF

Darum gehts Marco Odermatt ist der neue Sieger im Gesamtweltcup.

Der Aufstieg des 24-Jährigen ist kometenhaft.

Marcel Hirscher prophezeite Odermatt schon früh eine grosse Karriere.

«Ich würde lügen, wenn ich nicht den Gesamtweltcup ansprechen würde. Es ist diese Saison ein Ziel oder spätestens in den nächsten Jahren.» Diese Aussage tätigte Marco Odermatt im Oktober. Vor der Saison sprach der Nidwaldner im Interview mit 20 Minuten über sein grosses Saisonziel, den Gesamtweltcup.

Fünf Monate später macht «Odi» bereits vor dem Weltcupfinal alles klar. Er krönte sich zum zwölften Schweizer Gesamtweltcupsieger der Skigeschichte. 14 Mal stand der 24-Jährige in diesem Winter auf dem Podest. Besonders im Riesenslalom fuhr Odermatt allen davon. In den sechs bisher ausgetragenen Rennen war er nie als der dritte Platz. Dazu lieferte er sich im Super-G ein starkes Duell mit Aleksander Aamodt-Kilde. Auch in der Abfahrt sorgte er immer wieder für Ausrufezeichen. In Kitzbühel und Wengen, also den absoluten Klassikern, landete er jeweils auf Platz zwei.

Kometenhafter Aufstieg

An den Olympischen Spielen holte sich Odermatt trotz Enttäuschungen im Super-G und der Abfahrt doch noch eine Medaille. Im Riesenslalom bei schwierigen Bedingungen sicherte er sich Olympiagold. Als erst fünfter Schweizer in der Geschichte in dieser Disziplin. Ski-Kollege Gino Caviezel meinte nach dem Rennen: «Für Odermatt kann ich eigentlich nur Superlative verwenden. Unglaubliche Saison, unglaublicher Kerl. Er stand unter enormem Druck, dennoch lieferte er ab.»

Der Aufstieg von Marco Odermatt ist kometenhaft. 2018 holte er sich an der Junioren-WM in fünf Disziplinen die Goldmedaille. Erst vor drei Jahren stand Marco Odermatt in Kranjska Gora erstmals auf dem Weltcuppodest. Damals wurde er Dritter – ein Ausrufezeichen auf der höchsten Ebene im Skisport. Dass Odermatt auch in dieser Saison um den Gesamtweltcup fahren wird, war nach Rang zwei im letzten Jahr klar, doch dass er den Titel auf so souveräne Art und Weise gewinnt, eher nicht. Teamkollege Justin Murisier meinte nach dem ersten Lauf von Kranjska Gora: «Wir würden alle lügen, wenn wir vor der Saison gedacht hätten, dass es so gut laufen wird.»

1 / 14 Marco Odermatt ist mit 24 Jahren der nächste Schweizer Gesamtweltcupsieger. freshfocus Okai, rein rechnerisch wäre es noch möglich, dass Aleksander Kilde ihn überholt. Aber mehr als theoretische Chancen sind das nicht, wie auch Odermatt selbst sagt. Mit dem Erfolg sichert sich Odermatt einen Platz unter den grössten Schweizer Skilegenden. Martin Meienberger/freshfocus Alle Schweizer Gesamtweltcupsieger und -siegerinnen gibt es in dieser Bildstrecke. freshfocus

«Will kein neuer Hirscher werden»

Einer, der sich den Werdegang von Marco Odermatt genau so vorgestellt hat, ist Marcel Hirscher. Nach einem Rennen im Jahr 2019, bei dem Odermatt den zehnten Platz belegte, meinte der langjährige Dominator des Ski-Zirkus: «Er kann Gesamtweltcupsieger werden, Olympiasieger und was alles möglich ist. Potenzial hat der für ganz vieles.» Diese Prophezeiung ist nun also definitiv eingetreten. «Odi» ist Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger.

Ob Odermatt in den kommenden Jahren der neue Marcel Hirscher wird, der sieben Mal in Serie den Gesamtweltcup gewinnen konnte, steht noch in den Sternen. Für den langjährigen Abfahrtsprofi und Ski-Experten Marco Büchel war aber bereits nach den Rennen in Wengen Mitte Januar klar: «Odermatt will gar kein neuer Marcel Hirscher werden, er ist Marco Odermatt. Ich habe immer Mühe mit solchen Vergleichen, aber ja, er wird eine prägende Figur.»

Marco Odermatt und Marcel Hirscher vor vier Jahren bei einem Rennen. Sven Thomann/Blick/freshfocus