Marco Odermatt gewinnt die Goldmedaille vor Loic Meillard

Hier fährt Odermatt zum Riesen-Triumph Loïc Meillard legte ordentlich vor – und nur Marco Odermatt konnte den Neuenburger noch übertreffen. Der zweite Lauf des Überfliegers nun im Video.

Das ist sein zweiter Streich! Marco Odermatt doppelt nach seinem Sieg in der Abfahrt im Riesenslalom nach. Der Nidwaldner gewinnt den Riesen auf der schwierigen «Eclipse» vor seinem Teamkollege Loïc Meillard.

Odermatt lag nach dem ersten Lauf knapp sechs Zehntel zurück, doch mit einer bärenstarken Leistung im zweiten Durchgang fing der 25-Jährige den Führenden Marco Schwarz noch ab. Der Österreicher musste sich am Ende auch Meillard geschlagen geben, der mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang von Rang 4 auf 2 vorpreschen konnte.

Mit dem nötigen Glück

Odermatt sagte im Interview mit SRF, dass der Sieg im Riesenslalom sei nicht mit dem Abfahrtstitel vergleichbar sei. «Der Abfahrtssieg war doch sehr emotional. Aber mit dem Doppelsieg ist das doch ganz speziell heute.» In einem «brutalen Rennen» sei auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite gewesen: «Am Schluss brauchte es dann aber trotzdem auch noch die kleinen Fehler von Marco Schwarz.»

Der grosse Geschlagene war also Marco Schwarz. Zum ersten Mal in seiner Karriere startete er in einem Riesenslalom als Letzter in den zweiten Lauf. Aber von Enttäuschung wollte der Drittplatzierte nichts wissen. «Diese Medaille nehme ich sehr gerne an. Odermatt ist das Mass aller Dinge», so Schwarz. Er freue sich, dass er oben mitmischen könne und die Schweizer ärgern konnte.

Meillard war noch krank

Nicht nur Marco Odermatt zauberte im zweiten Durchgang, sondern auch Loïc Meillard, der viel Nervenstärke bewies und einen grossartigen Lauf in den Schnee brachte. Und dies, obwohl er nicht wirklich die beste Vorbereitung genoss.

«Die Woche bislang war nicht optimal, da ich drei Tage im Bett lag mit Fieber und Husten», gestand der Neuenburger.

Caviezel feiert mit

Gino Caviezel rundete das herausragende Schweizer Teamergebnis mit seinem neunten Rang ab. Der Bündner konnte seine Position aus dem ersten Lauf verwalten. Ganz zufrieden war er aber nicht. «Bislang gelangen mir die Grossanlässe noch nicht wie gewünscht. Heute war es teilweise ganz okay», sagte er gegenüber dem SRF.

Er werde mit seinen Teamkollegen ein wenig feiern. Der vierte Schweizer, Thomas Tumler konnte einige Plätze gut machen und wurde 18.