Ski-Superstar: Marco Odermatt in Partylaune

Dass Marco Odermatt dem Feiern nicht abgeneigt ist, ist kein Geheimnis. In Werbeclips von Schweiz Tourismus zeigt sich der Ski-Superstar vor dem Saisonstart in Feierlaune.

«Unsere Schweizer Wintersportdestinationen bieten so viel wie kaum ein anderes Skigebiet», sagt Marco Odermatt. Schweiz Tourismus

Darum gehts Marco Odermatt macht bei Werbevideos von Schweiz Tourismus mit.

Darin ist der Ski-Superstar u. a. auch beim Après-Ski in den Schweizer Bergen zu sehen.

Die Kampagne soll darauf abzielen, einer jungen Generation den Winter näherzubringen.

Übernächstes Wochenende hat das Warten für die Ski-Fans endlich ein Ende. Beim traditionellen Saisonstart in Sölden fahren die Stars um Marco Odermatt beim Riesenslalom das erste Mal in diesem Herbst die Piste hinunter. Der Gesamtweltcupsieger triumphierte in Sölden zuletzt zweimal hintereinander, in einem Werbeclip gibt er sich bereits vor dem Auftakt in Österreich in Feierlaune.

«Marco Odermatt zeigt, wie Schweizer Winter geht», lautet das Motto von Schweiz Tourismus, das Unternehmen lanciert mit dem Ski-Superstar die Werbetrommel für die anstehende Wintersaison. In zwei kurzen Clips à je 20 Sekunden sieht man Odermatt, wie er auf und neben der Piste die Schweizer Berglandschaft auf dem Titlis in Engelberg geniesst.

Odermatt schwärmt von Schweizer Skigebieten

Der 26-jährige Nidwaldner ist offizieller Botschafter von Schweiz Tourismus. «Der Schweizer Winter ist für mich Heimat – und heute sogar mein Beruf», freut er sich in einer Medienmitteilung der Tourismus-Organisation. Odermatt weiter: «Unsere Schweizer Wintersportdestinationen bieten so viel wie kaum ein anderes Skigebiet.» Er freue sich, von seinem Hausberg Titlis aus mit Schweiz Tourismus zusammenzuarbeiten. So könne er «der Welt zeigen, wie wir den Winter in der Schweiz feiern», und «seine Geheimtipps» teilen.

1 / 1 Odermatt in bester Stimmung. Schweiz Tourismus

Als primäres Ziel der Kampagne mit Odermatt peilt Schweiz Tourismus an, der jungen Generation den Winter näherzubringen. Dafür sollen die potenziellen Gäste mit «attraktiven Angeboten dazu eingeladen werden, ihre Winterferien nachhaltig mit dem Zug und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbringen».

Junges Zielpublikum soll für Wintersaison begeistert werden

Mit dieser Strategie wollen die Verantwortlichen auch den gewachsenen Herausforderungen der Ski-Destinationen begegnen. «Mit dem Klimawandel werden die Winter kürzer, zudem ändern sich die Bedürfnisse und Vorlieben der Gäste – mitunter fehlen so künftige Generationen auf den Pisten und im Schnee», heisst es in der Medienmitteilung von Schweiz Tourismus.

Ski-Überflieger Odermatt in Feierlaune zu sehen, ist indes kein neues Phänomen. In der Vergangenheit zeigte sich der zweifache Schweizer Sportler des Jahres nach grossen Siegen immer wieder als Party-Tiger. «Wenn man solche Erfolge nicht feiern kann, dann hat man ein trauriges Leben», erklärte der Innerschweizer dazu im Rahmen einer Pressekonferenz nach der letzten Saison. «Das habe ich schon immer so gehandhabt und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft noch einiges zu feiern habe», so Odermatt.

Freust du dich schon auf die Ski-Saison? Jawohl! Ski fahren, Après-Ski, es gibt nichts Besseres. Ja, aber ich schaue Ski nur am TV. Nein, ich bin eher ein Sommer-Mensch.