Marco Odermatt: So verbrachten die Ski-Stars ihre Ferien

1 / 10 Marco Odermatt ging in den Ferien surfen. Instagram Oder biken. Instagram Oder besuchte den Formel-1-GP in Monaco. Instagram

Darum gehts Nach der Ski-Saison ist vor der Ski-Saison – auch im Sommer.

Die Schweizer Stars befinden sich bereits wieder im Training.

Etwas Ferien konnten sie sich dennoch leisten und blieben auch da nicht untätig.

Während für die meisten Menschen in der Schweiz die Sommerferien erst im Juli beginnen, sind die Ski-Stars bereits wieder mitten im Training. Ferien gab es für die meisten trotzdem. Doch wie verbrachten sie ihre freien Tage? 20 Minuten weiss Bescheid.

Michelle Gisin

Nach einem Materialwechsel erlebte Michelle Gisin eine eher ernüchternde Saison. Kraft tankte die mehrfache Olympiasiegerin zu Hause am Gardasee. Dort lebt sie mit ihrem Partner Luca De Aliprandini zusammen – Gisin wohnt also bereits an einem Ferienort. Doch wie verbrachte sie ihre Freizeit? «Mit viel Gärtnern», erwidert Gisin und lacht. Vieles im Haus sei liegengeblieben, als sie unter dem Pfeifferschen Drüsenfieber gelitten hatte. Das wollte sie nun aufholen.

Marco Odermatt

Aktiv nutzte Marco Odermatt seine freie Zeit. Auf Instagram teilte der Ski-Superstar Fotos mit dem Surfbrett, auf dem Velo oder auch beim Formel-1-Rennen in Monaco. Viel Zeit hatte er allerdings nicht. «Anfang Mai haben wir wieder mit dem Training begonnen», sagt der Ski-Star gegenüber 20 Minuten. Vor gut zwei Jahren sagte Odermatt, dass man ihn an der Langstrasse wohl nicht erkennt. Auf die Frage, ob sich das nach zwei Siegen des Gesamtweltcups und jeweils Olympia- und WM-Gold verändert habe, meint Odermatt mit einem Lächeln: «Ich war jetzt nicht mehr dort, aber ich denke schon.»

Niels Hintermann

Das Schweizer Ski-Ass verbrachte seine Ferien unter anderem in den USA. So zeigte sich Niels Hintermann beispielsweise in der Mojave-Wüste, die sich im Westen Nordamerikas befindet. Und dann verriet der 28-Jährige auch noch, dass bei ihm bald die Hochzeitsglocken läuten würden. Zu einem Foto mit Lara Scholl schrieb er: «Es gibt da etwas zu erzählen. Seit dem 23. Dezember sind wir verlobt.» Bis die Hochzeit stattfindet, geht es jedoch noch ein wenig. Wie Hintermann dem «Blick» verrät, wird es im Juli 2024 soweit sein.

1 / 3 Diese Foto veröffentlichte Niels Hintermann auf Instagram. Instagram/nielshintermann Zu sehen darauf: das Schweizer Ski-Ass samt Lara Scholl. Instagram/nielshintermann Dazu schreibt er: «Es gibt da etwas zu erzählen. Seit dem 23. Dezember sind wir verlobt.» Instagram/nielshintermann

Ramon Zenhäusern

Zwei Wochen verbrachte Ramon Zenhäusern in Ägypten – viel entspannt wurde jedoch nicht. Kitesurfen stand auf dem täglichen Programm. An zwölf von 14 Tagen habe es gewindet, sagt der Slalom-Experte. Er habe auch erste Erfahrungen mit dem Foil-System gesammelt. «Es gibt einem schon das Gefühl zu fliegen», so der Walliser. Natürlich sei er oft gestürzt. «Ich kam teilweise kaum aus dem Wasser, doch es war so eine Genugtuung, immer weiter zu kommen.» Der 31-Jährige ergänzt: «Das ist fast so eine Freude, wie ein Weltcuprennen zu gewinnen.»

Loïc Meillard

Für WM-Silbermedaillengewinner Loïc Meillard war es schwierig, ein Highlight aus seinen Ferien herauszustreichen. Nach der langen Saison wollte der 26-Jährige nicht zu viel reisen. «Ich bin zu Hause geblieben, das war schon ein Highlight», erklärt Meillard. Dort verbrachte er Zeit im Weinkeller, beim Surfen, besuchte ein Tennisturnier, verbrachte Zeit auf dem Velo oder grillierte.

Joana Hählen

Sie liebt die Wärme und das Wasser – für eine Skifahrerin durchaus besonders, doch für Hählen war klar: «Es muss warm sein.» Die 31-Jährige zog es nach Santa Maria auf die Kapverdischen Inseln. Die Zeit dort nutzte sie besonders zum Kitesurfen. Mittlerweile habe sie schon so viele Hobbys, dass sie gar nicht mehr wisse, wohin mit dem Material, erzählt sie lachend.

Freust du dich bereits wieder auf die Ski-Saison? Gehts noch? Es ist gerade Hochsommer! Ja klar, es gibt nichts Schöneres. Ich freue mich auf die Schweizer Siege, aber zuerst geniesse ich den Sommer. Ich will nur die Resultate sehen.