Marco Odermatt spricht über Umwelt und fehlenden Abfahrtssieg

Marco Odermatt startet am Sonntag in die neue Weltcupsaison.

Die Frauen starten am Samstag, für die Männer gehts am Sonntag los: Mit den beiden traditionellen Riesenslaloms in Sölden beginnt die Weltcupsaison. Marco Odermatt (26), der in den vergangenen beiden Jahren auf dem Rettenbach-Gletscher triumphierte, gab vor dem Saisonstart der österreichischen «Kronen Zeitung» Auskunft. Der zweifache Gesamtweltcupsieger über …