Comeback? : Marco Odermatt steht nach Knie-Verletzung wieder im Aufgebot

Nun stehen am Wochenende in Cortina gleich zwei Super-G (beide Rennen live bei uns) auf dem Programm. Mit Odermatt? Die Tendenz ist klar: Odermatt steht am Start. Schon am Donnerstag postete er am frühen Morgen auf Instagram eine Story aus einem Starthaus und bedankte sich bei den Trainern für den grossen Support. Am Donnerstagabend veröffentlichte Swiss-Ski das Fahreraufgebot für die Rennen in Italien – ohne Fragezeichen dabei: Marco Odermatt.