Marco Odermatt steuert nach Hammer-Saison auf Punkterekord zu

Hermann Maier hält mit 2000 Weltcuppunkten seit der Saison 1999/2000 den Rekord. Nun schickt sich Odermatt an, diesen zu brechen – die Chancen stehen gut.

Odermatt gewann auch den zweiten Riesenslalom von Kranjska Gora. SRF

Darum gehts Marco Odermatt ist der überragende Skirennfahrer dieser Saison.

Der 25-Jährige strebt in den letzten drei Rennen noch den Punkterekord an.

Für diesen benötigt der Nidwaldner noch 174 Zähler.

23 Rennen, elf Siege, nur dreimal stand er nicht auf dem Podest, 1826 Weltcuppunkte! So überragend liest sich die Bilanz von Marco Odermatt vor dem Saisonfinal in Soldeu (Andorra). Hinzu kommt die grosse Kugel des Gesamtweltcups, plus die beiden kleinen Kristallkugeln des Super-G und des Riesenslaloms. Doch damit nicht genug: Dem 25-jährigen Nidwaldner winkt ein weiterer Bestwert, ein Rekord, der jahrelang unerreichbar schien.

In der Saison 1999/2000 hamsterte Hermann Maier genau 2000 Weltcuppunkte, seither hat kein Skirennfahrer über 1800 Zähler eingefahren – bis Odermatt am Sonntag. Nun fehlen dem zweifachen Weltmeister noch 174 Punkte zum Rekord – und er hat noch drei Rennen zu absolvieren, 300 Punkte sind also noch möglich. Wenn Odermatt seinen Schnitt von 79 Punkten beibehält, wird es für den Dominator dieser Skisaison ein Klacks, den Bestwert zu knacken.

Das Programm am Weltcup-Final in Soldeu

An eine Rekordhalterin kommt Odi nicht ran

Odermatt kann sich nur noch selber schlagen. Er hat in der Vergangenheit aber zuhauf bewiesen, dass er seine Nerven im Griff hat und unter Druck beinahe immer über sich hinauswächst. Höchstens Rennabsagen könnten ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Jedoch sind die Wetterprognosen für Soldeu von kommender Woche gut, es ist kalt in der Nacht und sonnig am Tag. Nur am Sonntag ist das Wetter nicht besonders, doch das würde Odermatt nicht mehr betreffen.

Übrigens: Den geschlechterübergreifenden Rekord kann Odermatt nicht einstellen. Denn sollte er dreimal gewinnen, käme er auf maximal 2126 Zähler. Die Slowenin Tina Maze sicherte sich in der Saison 2012/2013 jedoch 2414 Punkte.

Krallt sich Odermatt den Punkterekord? Ja klar, keine Frage. Das könnte knapp werden, aber ich glaube ja. Das könnte knapp werden, aber ich glaube nein. Nein, diesen Rekord knackt er nicht.