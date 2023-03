Schweizer Meisterschaft: Marco Odermatt triumphiert auch in seinem letzten Saisonrennen 

Marco Odermatt hat in diesem Jahr fast alles gewonnen. Nun ist er auch noch Schweizer Meister. (Archivbild)

In Verbier fuhr er sein letztes Saisonrennen.

Doppelweltmeister, zweifacher Disziplinensieger, Gesamtweltcupsieger und nun auch noch Schweizer Meister im Riesenslalom. Für Marco Odermatt endete am Samstagnachmittag eine lange Saison. Dass er überhaupt an den Schweizer Meisterschaften am Start war, überraschte, doch Odermatt zog bis zum Schluss durch und holte sich den Titel.