Marco Odermatt: Verband krebst im Helm-Knatsch zurück

Doch nun, kurz vor Beginn der neuen Saison am übernächsten Wochenende, die Kehrtwende. FIS-Präsident Johan Eliasch verzichtet auf das Verbot. «Beim Herbst-Meeting in Zürich ist der Präsident auf einmal mit der Nachricht in die Sitzung hineingeplatzt, dass man die Handhabung bezüglich der Helmdesigns im kommenden Winter bei den Alpinen und Nordischen so belasse wie in den letzten Jahren», wird Swiss-Ski-Direktor Diego Züger im «Blick» zitiert.