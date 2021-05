Massnahmen-Kritiker : Marco Rima lag drei Tage auf der Corona-Station

Der Komiker ist einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Politik – dann erkrankte seine ganze Familie an Covid. Das hat seine Meinung aber nicht beeinflusst.

« Wir leben in einer freien Gesellschaft, wo wir als mündige Bürger angehalten sind, selber auf unsere Gesundheit zu achten », sagt er in einem Interview.

An Weihnachten erkrankte seine ganze Familie an Covid-19, auch seine 82-jährige Mutter. Im Interview mit der « SonntagsZeitung » erzählt Rima, wie er die Infektion erlebte: Drei Tage lang verbrachte er im Spital Zug auf der Corona-Station, dann durfte er wieder nach Hause. «Es ging mir danach zwei, drei Wochen schlecht, ich hatte Fieber und Übelkeit.» Seine Mutter sei bereits nach einer Woche wieder fit gewesen.

«Verschwörungszeugs interessiert mich nicht»

In der Anfangsphase sei er noch voll hinter den Massnahmen des Bundesrates gestanden, sagt der Komiker weiter. «Als die prophezeiten Todeszahlen nicht eintrafen, wollte ich genau wissen, weshalb dem so ist.» All das Verschwörungszeugs interessiere ihn nicht, sagt Rima. «Aber da waren viele Mediziner und Virologen, die zu anderen Erkenntnissen kamen als jene, die in den etablierten Medien zu Wort kamen.» Ihnen habe er zugehört.