Kabarettist - Marco Rima legt wegen Zertifikats- und Maskenpflicht Bühnenkarriere auf Eis

Der Kabarettist gilt in Massnahmenskeptiker-Kreisen als Ikone.

Rima selbst und weitere Familienmitglieder erkrankten im Winter 2020/21 selbst an Covid-19.

Komiker Marco Rima will aufgrund der geltenden Corona-Massnahmen nicht mehr auftreten.

«Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, meine Bühnenkarriere als Kabarettist so lange auf Eis zu legen, bis es allen Menschen wieder möglich ist, eine Vorstellung von mir ohne ein Zertifikat, Maske, Tests oder Einschränkungen besuchen zu dürfen»: Mit diesen Worten richtet sich der Schweizer Komiker Marco Rima via Facebook an seine Fans. Der bekannte Massnahmenkritiker kritisiert, dass gesunde Menschen von der Politik und den Medien «geächtet» würden und die Corona-Massnahmen verfassungswidrig seien.