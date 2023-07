Yverdon: Marco Schällibaum ist zurück in Super League

Mit 61 Jahren kehrt Marco Schällibaum mit Yverdon zurück in die Super League. Gegenüber 20 Minuten erklärt der «Trainer-Vulkan», wie er mit dem Underdog in der Liga bleiben will.

«Ich habe gelernt, mit dem Alter etwas ruhiger zu werden», meint Marco Schällibaum im Gespräch mit 20 Minuten kurz vor dem Saisonstart. Die Worte des 61-jährigen Yverdon-Trainers überraschen, ist er doch als heissblütiger «Trainer-Vulkan» bekannt. Gleichzeitig sollen sie nicht darüber wegtäuschen, dass Schällibaum mit grossen Ambitionen in die am Sonntag startende Saison in der höchsten Schweizer Spielklasse startet.

«Wir wollen den anderen zeigen, dass wir fähig sind, in der Super League zu spielen», untermauert der Zürcher die Ambitionen des Aufsteigers, der eine «spezielle Vorbereitung» hinter sich gehabt habe. Zum Trainingsauftakt habe man noch kein Super-League-fähiges Team zusammen gehabt, schildert Schällibaum und ergänzt, der Kader habe teilweise mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden müssen, die letzte Saison noch in der zweiten Liga interregional kickte.

Schällibaum lobt neue US-Führung

Diese Situation habe sich nun aber geändert, da in den letzten Tagen viele «qualitativ gute Typen und Spieler» zu Yverdon stiessen, bemerkt der älteste Coach der Liga. Die meisten Neuverpflichtungen seien dabei auf das grosse Netzwerk der amerikanischen Besitzer zurückzuführen, welche den Westschweizer Club erst vor kurzem offiziell übernahmen.

«Er ist sehr engagiert und fast 24 Stunden am Tag unterwegs für uns», lobt Schällibaum den neuen Präsidenten Jeffrey Saunders. Ohne die Kompetenz und die Kontakte der amerikanischen Führung wäre es «unmöglich» gewesen, gewisse Spieler für die Aufgabe am Neuenburgersee zu begeistern. «Die Amis sind so gestrickt, dass sie ihre Versprechen einhalten. Das Vertrauen in sie ist da.»

«FCB bleibt immer in meinem Herzen»

Weniger begeistert nahm Schällibaum im November 2021 seine überraschende Entlassung als U-21-Trainer beim FC Basel zu Kenntnis. «Es tat weh damals, aber irgendwann geht es weiter», sagt «Schälli» mit ein bisschen Abstand. Das abrupte Ende bei Rotblau habe ihm sogar Motivation gegeben, nicht auf diese Weise seine Trainerkarriere zu beenden.

«Der FCB ist aber für immer ein Verein, der in meinem Herzen bleibt», erklärt der ehemalige Schweizer Nationalspieler. Rund 20 Jahre hat Schällibaum mit seiner Familie in der Region Basel gelebt und dementsprechend weiterhin grosse Sympathien für den einstigen Ligakrösus. Mit FCB-Boss David Degen würde er heute zwar nicht gerade ein Bier trinken gehen, aber er würde ihm auch nicht aus dem Weg gehen. «Ich muss mich in Basel nicht verstecken», so Schällibaum.

Leere Maladière statt Fussballfest gegen YB

Beim aktuellen Dominator der Super League YB hat der heutige Yverdon-Coach ebenfalls Spuren hinterlassen. Laut eigener Aussage sogar die «schönste Zeit meiner Karriere» erlebt. Zu Zeiten des alten Wankdorfs und später im Übergangsstadion Neufeld erarbeitete sich Schällibaum bei den YB-Fans Kultstatus. Umso trauriger dürften die Berner Anhänger sein, beim ersten Heimspiel von Yverdon nach der Rückkehr ins Oberhaus gegen den Meister, aussen vor zu bleiben.

Weil im Stadion Municipal bis Ende September noch Umbauarbeiten anstehen, muss der Aufsteiger seine ersten Heimpartien auf der Maladière in Neuenburg austragen. «Stand heute werden diese Spiele ohne Zuschauer stattfinden», klärt Schällibaum auf. «Klar hätten wir gerne vielleicht 10’000 Zuschauer gegen YB», betont der frühere Trainer der Berner, hält aber fest, man müsse die Situation halt so akzeptieren.