Lugano: Trainer äussert sich zum Herzstillstand von Marco Borradori

Darum gehts Luganos Stadtpräsident erlitt beim Joggen einen tödlichen Herzinfarkt.

Sein Trainer beschreibt ihn nun als ehrgeizigen, aber verantwortungsvollen Menschen.

Gejoggt habe er vor allem, um die Natur und die Gesellschaft von Freunden zu geniessen.

«Ich gehe immer zu unchristlichen Zeiten: entweder früh am Morgen oder spät am Abend», pflegte Marco Borradori zu sagen, bevor er sich auf seine Jogging-Runde machte. Am Dienstag joggte Luganos Stadtpräsident zum letzten Mal. Er erlitt einen Herzstillstand und starb kurze Zeit später in einer Herzklinik.

«Meine Gesundheit geht vor»

Nun hat sich Borradoris persönlicher Trainer, der ihn vier Jahre lang begleitete, im «Corriere del Ticino» dazu geäussert. Früher seien sie ein- bis zweimal im Monat zusammen joggen gegangen, um für den 30-Kilometer-Lauf «Stralugano» und den New-York-Marathon zu trainieren. «Ich hatte ihn gewarnt, vorsichtig zu sein», sagt Luigi Nonella. «Ein Marathon ist nicht für jeden geeignet.»

Borradori habe ihm entgegnet, dass er sich mit anderen Menschen für den Marathon angemeldet habe und hauptsächlich wegen der Gesellschaft teilnehme. Er wollte zudem New York besser kennenlernen. «Wenn ich es schaffe, das Rennen zu beenden, ist das grossartig», habe Luganos Stadtpräsident gesagt. «Falls nicht, ist es egal: Meine Gesundheit geht vor.» Joggen sei auch eine Möglichkeit, um die Natur zu geniessen und die historischen und künstlerischen Schönheiten einer Region zu entdecken, sagte Borradori.

«Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben»

Nonella hatte für die Vorbereitung ein Training vorgeschlagen, das zwischen leichtem Laufen und Gehen abwechselte. Borradoris Herz sei nie ein Grund zur Sorge gewesen. Ein Thema seien hingegen seine Gelenke gewesen, die dem Bürgermeister in den letzten zwei Jahren Probleme bereitet hätten. Zeitweise hätten sie ihn gezwungen still zu stehen. Auch am Tag vor der letzten Jogging-Runde habe Borradori Probleme mit seinem Knie gehabt. Der Arzt habe ihm deswegen geraten, sich eine Weile zu schonen.

Petition fordert Borradori-Platz in Lugano Der Tod von Luganos Bürgermeister Marco Borradori beschäftigt die Menschen. Das zeigt auch eine Petition auf change.org, die «La Regione» entdeckt hat. Sie fordert, dass Lugano einen Stadtplatz nach Borradori benennt. «Mit dem Tod von Marco Borradori hat Lugano nicht nur seinen Bürgermeister verloren, sondern auch seinen grössten Repräsentanten der Freundlichkeit, der Hilfsbereitschaft und der Höflichkeit», heisst es in der Petition. Aktuell hat diese rund 2300 Unterschriften.

«Marco, übertreibe es nicht», sagte Nonella nach einer besonders harten Trainingseinheit zu Borradori. «Lass uns die Stralugano laufen, ohne uns zu verletzen.» Dieser habe ihm recht gegeben: «Ja, Luigi, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben.» Er sei ein verantwortungsvoller Mensch gewesen, sagt Nonella. Was am Dienstagmorgen in seinem Körper geschehen sei, werde man wohl nie erfahren.