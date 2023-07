Transfers: Marco Verratti vor Wechsel nach Saudiarabien

Seit diesem Sommer ist Adi Hütter Trainer der AS Monaco, wo er unter anderem auf seinen ehemaligen Gladbach-Schützling Breel Embolo traf. Ebenfalls mit dem ehemaligen YB-Meistertrainer zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit Denis Zakaria – sowohl in Bern als auch bei den Fohlen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano am Dienstag twitterte, soll Hütter den inzwischen bei Juventus Turin aussortierten Nati-Star Zakaria mit einer konkreten Offerte nach Monaco lotsen wollen. Laut dem Italiener sei auch West Ham am defensiven Mittelfeldspieler interessiert. Zuletzt war Zakaria von Juventus an Chelsea ausgeliehen. (sih)