Invasive Tierart - Marderhunde können Wirte für Sars-CoV-2 sein und das Virus übertragen

Experten der WHO erachten es als am wahrscheinlichsten, dass Sars-CoV-2 von einem Tier auf den Menschen übertragen wurde. Sie gehen davon aus, dass es sich um Fledermäuse handelte.

Marderhunde sehen putzig aus, sind es aber nicht wirklich: Die ursprünglich aus Asien stammenden Tiere gelten in Europa als invasive Art und kommen damit hier heimischen Tieren in die Quere: als Futterkonkurrenten aber auch als Fressfeinde. Zudem übertragen die Pelztiere «zahlreiche Krankheiten, die für Menschen sowie ihre Haus- und Nutztiere gefährlich sind», etwa «Tollwut, Staupe und den Fuchsbandwurm», so Sven Klimpel.

Gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern hat der Professor für Parasitologie und Infektionsbiologie an der Goethe-Universität Frankfurt die Liste der Krankheiten, die Marderhunde übertragen können, verlängert. Sie haben Beweise dafür gefunden, dass sie das Coronavirus Sars-CoV-2 übertragen können. Davon berichtet das Team im Fachjournal «Frontiers in Genetics» .

Eindeutige Hinweise

Ergebnis: «Im Genom des Marderhundes haben wir die Gene für zwei Membranproteine gefunden, an die Sars-CoV-2 andocken kann», erklärt Molekularökologo Markus Pfenninger vom Loewe-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt. Diese bildeten die genetische Grundlage dafür, «dass sich Marderhunde mit dem Coronavirus infizieren und es übertragen können.» Eines dieser Marderhund-Membranproteine bindet demnach mit grösserer Affinität an das Spike-Protein des Coronavirus als es bei verwandten Arten wie Füchsen oder Wölfen oder auch Fledermäusen und asiatischen Schuppentiere der Fall ist.