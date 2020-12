Sie ist das Gesicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Margaret Keenan hat in Grossbritannien als erste Person überhaupt, die nicht an einer Studie teilgenommen hat, den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. Die 90-Jährige wurde am Dienstagmorgen um 7.31 Uhr im Coventry Hospital geimpft, wie «Sky News» berichtet. Maggie, wie sie von ihren Freunden genannt wird, wurde die Impfung von der Krankenschwester May Parsons verabreicht.