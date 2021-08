Margot Robbie war bei Casting aus Versehen high

Das verrät die 31-Jährige in einem neuen Interview mit «The Sun». Besonders vor Castings habe sie Angst.

«Bombshell»-Schauspielerin Margot Robbie hat trotz ihrer jahrelangen Erfahrung im Filmgeschäft ab und an Lampenfieber.

Auch wenn Margot Robbie bereits zu Hollywoods Elite gehört, gibt die Schauspielerin zu, immer noch an Lampenfieber zu leiden – insbesondere bei Vorsprechen. In einem Interview mit «The Sun» spricht die 31-Jährige jetzt über ihre schlimmste Erfahrung während eines Castings.