Marianengraben: Forscher entdecken neuartiges Virus

Wie eine Lupe – oder ein Alien: So sieht das völlig neuartige Virus aus, das ein chinesisches Forschungsteam in Proben aus dem Marianengraben entdeckt hat. Entnommen worden waren diese aus dem Sediment in einer Tiefe von 8900 Metern. Sein vorläufiger Name: vB_HmeY_H4907.

Fast 11'000 Meter ist der Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean tief. Es herrschen totale Finsternis und ein gewaltiger Wasserdruck. Er beträgt rund 110 Megapascal, was mehr als 1000-mal grösser ist als an der Meeresoberfläche.

Forschende entdecken völlig neuartiges Virus

Das Team um Min Wang von der Ocean University of China in Qingdao fand in Proben aus dem Marianengraben ein völlig neuartiges Virus, eine sogenannte Bakteriophage, kurz Phage. Entnommen worden waren diese aus dem Sediment in einer Tiefe von 8900 Metern. «Soweit wir wissen, ist dies der am tiefsten bekannte isolierte Phage weltweit», so die Meeresvirologinnen und -virologen.