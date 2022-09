Dornach SO: Marianne Keller (70) wird vermisst – Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Marianne Keller aus Dornach SO wird vermisst. Wie die Solothurner Polizei am Freitag mitteilte, verliess die 70-Jährige am Mittwoch gegen zehn Uhr ein Pflegeheim in der Gemeinde. Entgegen ihrer Gewohnheiten sei sie bisher aber nicht zurückgekehrt. Der Polizei sei es noch nicht gelungen, sie zu finden. Darum bitten die Behörden alle, die Hinweise zum Verbleib der Vermissten machen können, sich zu melden (032 627 71 11).