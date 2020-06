Kunst-Katastrophe in Spanien

Marienbildnis sieht nach Restauration aus wie Kinderzeichnung

Ein neues Restaurierungs-Fiasko bringt in Spanien viele zum Lachen – und die Experten zum Kopfschütteln und Schimpfen.

Eine nach Medienberichten sehr wertvolle Kopie eines der Marienbildnisse des bedeutenden spanischen Barockmalers Bartolomé Esteban Murillo wurde in Valencia von einem mit der Ausbesserung beauftragten Restaurator bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Die Nachrichtenagentur Europa Press veröffentlichte am Montag «Davor und Danach»-Bilder, die das Ausmass der Pfuscharbeit verdeutlichen.

Aus «Ecce homo» wurde «Ecce mono»

Der Fall weckte Erinnerungen an eine verpatzte Restaurierung eines Jesus-Fresko, die 2012 weltweit für Schlagzeilen und Häme sorgte. Der Versuch einer damals 80-jährigen Amateur-Restauratorin, eine Wandmalerei der Kapelle in Borja bei Saragossa aus dem 19. Jahrhundert auszubessern, endete mit der Zerstörung des Abbilds Christi. Belustigte Medien tauften seinerzeit das Bild von «Ecce homo» (wie die Darstellung des dornengekrönten Christus in der Kunst heisst) auf «Ecce mono» (so etwas wie «Affen-Jesus») um.