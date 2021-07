Vier Männer in U-Haft - Marihuana im Wert von über 1 Million Franken beschlagnahmt

Der Inhaber eines Aargauer Reiseunternehmens und dessen Bruder stehen unter dringendem Verdacht, zusammen in Reisecars mehrfach grosse Mengen Marihuana aus dem Ausland in die Schweiz eingeführt zu haben. Die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft führt gegen einen 42-jährigen Kosovaren und dessen 38-jährigen Bruder ein Verfahren wegen Verdachts auf gewerbs- und bandenmässigen Betäubungsmittelhandel, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst.