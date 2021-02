«Er begann mich zu trimmen, als ich noch ein Teenager war und misshandelte mich jahrelang auf grausame Weise», schreibt Evan nun in einem Statement auf Instagram.

Der «Westworld»-Star lernte den damals doppelt so alten Gruselrocker als 18-Jährige kennen und war bis 2010 mit ihm in einer Beziehung. Kurzzeitig waren die zwei sogar verlobt.

Dass sie in einer Beziehung Misshandlungen erlebt hatte, war bekannt – wer ihr Peiniger ist, blieb jedoch lange reine Spekulation. Nun packt Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) aus und schreibt auf Instagram: «Der Name meines Missbrauchers ist Brian Warner, der Welt auch bekannt als Marilyn Manson.»

«Westworld»-Star Evan Rachel Wood (33) hat in der Vergangenheit darüber gesprochen, in einer Beziehung mentale, physische sowie sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Wer der mutmassliche Gewalttäter ist, behielt die Schauspielerin jedoch für sich – bis jetzt.

Auf Instagram teilte sie nun mit: «Der Name meines Missbrauchers ist Brian Warner, der Welt auch bekannt als Marilyn Manson. Er begann mich zu trimmen, als ich noch ein Teenager war und misshandelte mich jahrelang auf grausame Weise.» Evan und Schockrocker Marilyn Manson (52) haben sich kennengelernt, als sie 18 und er 36 Jahre alt war. 2010 waren sie kurzzeitig verlobt, ehe sie sich trennten.

«Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und dazu manipuliert, mich zu unterwerfen», so Evan in ihrem Statement. «Ich bin es leid, in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben. Ich bin hier, um diesen gefährlichen Mann zu entlarven, bevor er noch mehr Leben ruiniert.»