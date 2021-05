«Wurde einer Gehirnwäsche unterzogen» - Marilyn Manson mit weiteren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert

In einem detaillierten Interview mit dem US-Magazin «People» spricht das 36-jährige Model von der «Folter», die sie während ihrer Beziehung mit Manson erlebt habe. «Ich habe ein Monster überlebt», so Smithline.

Ein weiteres angebliches Opfer von Marilyn Manson (52) wendet sich an die Öffentlichkeit. Ashley Morgan Smithline, ehemalige Freundin des Musikers, wirft ihm Missbrauch vor.

«Ich habe ein Monster überlebt», so Smithline. Sie wirft dem Musiker insbesondere schwere körperliche und sexuelle Gewalt vor. Die US-Amerikanerin trägt bis heute an ihrem Körper Narben von Verletzungen, die ihr angeblich von Manson zugefügt wurden. Unter anderem habe er ihr seine Initialen in den Oberschenkel geritzt.