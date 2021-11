Marilyn Manson soll Frauen in schalldichte Kammer gesperrt haben

Seine ehemalige Assistentin, die Fotografin Ashley Walters, ist eines seiner mutmasslichen Opfer. Manson habe sie «psychisch misshandelt». In seiner Gegenwart habe sie oft Angst um ihre Sicherheit gehabt.

Getty Images via AFP/Frazer Harrison

Skandal-Musiker Marilyn Manson (52) soll seine Ex-Freundinnen teils stundenlang in eine schalldichte Glaskammer gesperrt haben, wie «Rolling Stone» zurzeit berichtet.

Neue «Rolling Stone»-Recherchen zeigen nun weitere Einblicke in den mutmasslich schockierenden Alltag seiner Ex-Freundinnen.

Anfang Jahr haben über ein Dutzend Frauen Marilyn Manson emotionale, körperliche sowie sexuelle Misshandlung vorgeworfen. Anschuldigungen, die der Grusel-Rocker bis heute von sich weist. Nun gibt eine intensive Recherche des « Rolling Stone »-Magazins, die auf Gerichtsdokumenten sowie über 55 Interviews basiert, weitere schockierende Einblicke in den Fall.

So soll der 52-Jährige, der bürgerlich Brian Warner heisst, seine Freundinnen regelmässig als Bestrafung in eine schalldichte Kammer gesperrt haben – teils stundenlang. Das Glasgehäuse im Eck eines Raumes soll etwa so gross wie eine Umkleidekabine gewesen sein und wurde vom vorherigen Mieter als kleines Musikstudio genutzt. Manson habe die Zelle zum «Bad Girls Room» gemacht, mit dem er Frauen psychologisch gefoltert habe.