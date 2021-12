Schock-Rocker Marilyn Manson verliert seine Grammy-Nominierung

Das hat die Recording Academy am Donnerstag in Form einer aktualisierten Nominierten-Liste bekanntgegeben.

Vergangene Woche wurde die Nominierungsliste für die 64. Grammy Awards veröffentlicht. Nun hat die Recording Academy, so heisst die Organisation hinter der Musikpreisverleihung, diverse Änderungen an der Liste vorgenommen. So wurden in der aktualisierten Version vom Donnerstag etwa Rechtschreibfehler korrigiert, einige Namen hinzugefügt, und andere gestrichen. Die auffälligste Änderung: Marilyn Manson (52) hat eine seiner zwei Grammy-Nominierungen verloren.