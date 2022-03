Folgen nach Plakat-Protest - Marina Ovsiannikova hat Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder

Ihr Anwalt postete am 15. März 2022 ein gemeinsames Selfie auf Telegram. Hier wartete Ovsiannikova in Moskau auf ihren Prozess.

Die russische Journalistin Marina Ovsiannikova protestierte mit einem Anti-Kriegs-Plakat in einer Nachrichtensendung gegen die Militäroffensive in der Ukraine.

Die Plakataktion der Journalistin Marina Ovsiannikova war der Auftakt zu einer stillen, aber stetigen Reihe von Rücktritten beim streng kontrollierten russischen Staatsfernsehen. Nur wenige Stunden nachdem Ovsiannikova am Montagabend in den Hauptnachrichten ein Protestplakat gegen den Krieg in der Ukraine in die Kamera gehalten hatte, wurden die Rücktritte von drei renommierten russischen Journalisten bekannt.