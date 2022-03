Russische Journalistin : Marina Ovsiannikova ruft nach Plakataktion Land zu Protest auf

Die TV-Journalistin lässt auch nach einer Verurteilung nicht locker: Sie ruft ganz Russland dazu auf, gegen den «grausamen» Krieg in der Ukraine zu protestieren.

Nach ihrer Aufsehen erregenden Protestaktion im russischen Fernsehen hat die Journalistin Marina Ovsiannikova ihre Landsleute aufgerufen, ebenfalls gegen die Ukraine-Invasion Stellung zu beziehen. «Die Zeiten sind sehr finster und sehr schwierig und jeder, der eine staatsbürgerliche Haltung hat und der will, dass diese Haltung zur Kenntnis genommen wird, muss seiner Stimme Gehör verschaffen», sagte Ovsiannikova am Sonntag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC. «Das ist sehr wichtig.»

Die russische Journalistin hatte am Montagabend während einer Live-Nachrichtensendung des Senders Perwy Kanal ein Protestplakat gegen Krieg und Lügenpropaganda in die Kamera gehalten. Darauf stand: «Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.»

«Etwas mit mehr Wirkung»

«Ich konnte sehen, was in Wirklichkeit in der Ukraine passierte, und was die Programme meines Senders zeigten, war ganz anders.» Mit ihrer «spontan» gestarteten Protestaktion habe sie diese «Propaganda» der russischen Regierung enttarnen wollen und «vielleicht Menschen ermutigen, dass sie den Krieg verurteilen», sagte die Journalistin.