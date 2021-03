Dramatische Aktion : Marineoffizier rettet vier Katzen von sinkendem Schiff

Vor der thailändischen Insel Koh Adang geriet ein Schiff in Brand und begann zu sinken. Nachdem die Crew gerettet worden war, entdeckten Marineangehörige vier Katzen an Bord. Ein Seemann sprang in die Fluten und eilte zur Rettung.

Das Schiff war vor der Insel Koh Adang in Brand geraten und begann bereits zu sinken… REUTERS …als die Retter auf dem Einsatzboot die vier Katzen an Bord entdeckten, die sich angstvoll beim Schiffskran zusammendrängten. REUTERS Der junge Marineoffizier Thatsaphon Saii zog sich eine Schwimmweste über… REUTERS

Vor der Insel Koh Adang im Süden von Thailand brach an Bord eines Schiffs ein Feuer aus. Ein Einsatzboot der Marine eilte dem havarierten Schiff zur Hilfe, alle acht Crewmitglieder konnten rechtzeitig gerettet werden. Als die Marineangehörigen das Schiff danach aus sicherer Distanz auf möglichen Ölaustritt checkten, entdeckten die Seeleute vier junge Katzen an Bord, die sich beim Kran des Schiffs zusammendrängten. Das Feuer breitete sich derweil weiter aus.

«Ich wusste, dass es schnell gehen musste», erzählt Marineoffizier Thatsaphon Saii gemäss «Daily Mail». «Das Schiff war bereits am Sinken.» Ohne zu zögern zog er Hemd und Hose aus, streifte eine Schwimmweste über und schwamm zum Havaristen hinüber. Dort schaffte er es, drei der Tiere in einen alten Reissack zu bugsieren, das vierte Tier setzte er sich auf die Schultern. Er schaffte es, die lebende Fracht unverletzt auf das Marineboot zurückzubringen – bis auf einen Schreck waren die vier Kätzchen unverletzt geblieben. Nun werden sie auf der Marinebasis auf Koh Lipe aufgepäppelt.