Mario Balotelli und der FC Sion lösen Vertrag auf

Am Ende erzielte er für Sion in 18 Ligaspielen sechs Treffer. Er enttäuschte wie der gesamte FC Sion, der am Ende nach 17 Jahren aus der Super League abstieg. Nun ist das Missverständnis zwischen Balotelli und den Wallisern jedoch vorbei. Die Parteien lösen den Vertrag nach langen Diskussionen auf.

«Wir müssen unsere Fehler erkennen»

Balotelli wechselt offenbar zurück in die Türkei zu Adana Demirspor. Zu jenem Verein also, den er vor etwas mehr als einem Jahr Richtung Wallis verlassen hatte. In einem Podcast sprach der Italiener, der sich seit dem Sommer mit einem Athletiktrainer fit hält, zuletzt ausführlich über Sion. Er sagte: «Ich habe gerade ein paar Probleme in Sion, die aber alle lösbar sind.»