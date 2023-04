Mario Balotelli spricht über sein Leben und seine Karriere

Mario Balotelli flippte in dieser Saison mehrmals aus: So zeigte er etwa den Basel-Fans den Stinkefinger.

In einem Podcast spricht er nun über sein Leben, Autos und was er noch erreichen will.

So war er als Bub

«Mit vier Jahren wurde ich der Familie Balotelli anvertraut, ich verstand nicht, was los war und war wahrscheinlich kein einfacher Kerl», erzählt der Sion-Captain. Mit der Zeit sei ihm klar geworden, dass ihm seine Eltern eine bessere Zukunft ermöglichen wollten. Dann spricht er über seinen Bruder Enoch Barwuah, der bei den leiblichen Eltern blieb. Die Bindung zu ihm sei einzigartig und besonders eng: «Unter der Woche war ich bei meiner anderen Familie. Am Wochenende hingegen ging ich zu meinen Eltern. Ich war also viel zusammen mit meinem Bruder.»

Beziehung zu José Mourinho

Getrennt von seinen Kindern

Der italienische Gastgeber

Mario Balotelli ist Captain des FC Sion. Und diese Aufgabe nimmt der 32-Jährige gemäss seinen Aussagen im Podcast sehr ernst. So scherzt er oft und vergleicht die Situation in der Kabine mit derjenigen in einem Büro: «Der eine ist dir sympathischer als der andere. Aber man muss sich alle zu seinen Freunden machen.» Seine Lösung: Der Fussball-Star, der in seiner Karriere unzählige Titel gewann, lädt die Mannschaft immer wieder zu sich nach Hause ein: «Wir schauen das Spiel nochmals nach. Du kannst dich fragen, was hätten wir besser machen können – und so weiter.» Mit einer guten Beziehung im Team habe man bessere Erfolgschancen.