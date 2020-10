«Aufhören, aufhören, es tut weh»Mario Balotelli schockiert mit sexistischem Spruch im TV

In der italienischen Ausgabe von «Promi Big Brother» fiel der Italiener mit einem sexistischen Spruch auf.

Mario Balotelli ist in ein Fettnäpfchen getreten.

Mario Balotelli ist derzeit arbeitslos. Nach dem Aus beim italienischen Absteiger Brescia Calcio hat der Fussballstar keinen neuen Verein gefunden. Dennoch schafft es der 30-Jährige in die Schlagzeilen.

So war der Stürmer zu Gast in der italienischen Ausgabe von «Promi Big Brother». Sein Bruder Enock ist einer der Kandidaten. Und da konnte Balotelli sich einen geschmacklosen Witz in Richtung des brasilianischen Models Dayane Mello nicht verkneifen.