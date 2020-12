Mario Balotellis Karriere in Bildern: Dank einer Ausnahmebewilligung gab er vor seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt bei der AC Lumezzane in der Serie C. Danach spielte er drei Jahre bei Inter Mailand (Bild). Er gewann mit Inter drei Mal die italienische Meisterschaft, ein Mal den Cup und ein Mal die Champions League.