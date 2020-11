1 / 5 Ein leiser Abgang: Mario Balotelli in der Saison 2019/20 bei Brescia. Auch da wurde er nicht glücklich. Foto: Keystone Nun steht hinter der Karriere ein dickes Fragezeichen. Balotelli ist vereinslos und hält sich derzeit bei einem Viertligisten fit. Foto: Keystone Dabei liest sich die Karriere gar nicht schlecht: Inter, ManCity, Milan, Liverpool – das waren Balotellis grösste Stationen. Foto: Keystone

Darum gehts Mario Balotelli ist seit diesem Sommer vereinslos.

Darum hält er sich neuerdings bei einem italienischen Viertligisten fit.

Es ist ein Abend Ende Juni 2012 in Polens Hauptstadt Warschau. Mario Balotelli hatte gerade zwei Tore erzielt, eines einfach, eines wunderbar , und Deutschlands EM-Träume eigenhändig beerdigt. Er war 21 und ganz oben angelangt, Auftritte wie diese verleiteten den jungen Mann zu Aussagen wie: « Es ist nicht unmöglich, dass ich Weltfussballer werde. »

Balotelli war damals ein Spieler von Manchester City. Auch dort hat er seine Spuren hinterlassen, kurz vor dieser EM gelang ihm in der Premier League der letzte Assist der Saison 2012 – zum berühmten Tor Sergio Agüeros, das die Meisterschaft in letzter Minute entschied. Mario Balotelli, EM-Finalist und englischer Meister, diesem Mann stand alles offen.

Und jetzt, acht Jahre später, ist da nichts. Keine Titel mehr, keine Auszeichnungen, keine grossen Auftritte. Und vor allem: kein Vertrag. Balotelli ist einer dieser Spieler, die in diesem Sommer keinen Verein fanden. Das kann auch an Corona liegen, in diesem Fall aber mehr am Stürmer selbst. Er trainiert mittlerweile in Adro, einer 7000-Seelen-Gemeinde nahe seiner Heimat Brescia, bei einem italienischen Viertligisten namens FC Franciacorta.

Er hatte alles, um richtig gut zu werden

« Ein Mann, dessen Weg ihn von den Lichtern der Champions League zum Grau der Provinz führte » , schreibt die « Gazzetta dello Sport » und versucht das Scheitern der einstigen Sturm h offnung Italiens zu erklären. Das Scheitern des Mannes, der eigentlich alles hatte, um einer der ganz Grossen zu werden: « Selten haben wir einen italienischen Stürmer mit seinen Qualitäten gesehen, kraftvoll und agil zugleich, schnell und präzise aus der Nähe und aus der Ferne, gut mit dem Kopf und in der Akrobatik, gut im Verteidigen und Verwalten des Balls. »

All diese Qualitäten sind nun in Adro bei Franciacorta gelandet. Dabei liest sich die Karriere eindrücklich: Inter Mailand, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nizza, Marseille und dann zurück zu Brescia, ein Fussballmärchen. Passiert ist es aber im Schnelldurchlauf, Balotelli ist erst 30, das ist nicht das Alter, in dem Fussballer die grosse Bühne hinter sich lassen und die letzten Jahre ihrer Karriere in der Heimat geniessen.

Balotelli aber hatte in all diesen Jahren ein Problem: sich selbst. Die Liste seiner Verfehlungen ist lang, auch mit 30 gelingt es ihm noch, für Empörung zu sorgen. Kürzlich hatte er einen Auftritt bei « Grande fratello VIP » , dem italienischen « Big Brother » . Es kam zu einer sexis t ischen Entgleisung gegenüber einer Teilnehmerin, anders macht Balotelli kaum mehr auf sich aufmerksam, sportlich schon gar nicht. Immer wieder stand er sich selbst im Weg mit seinen Eskapaden. Man hatte das Gefühl, er wolle nie Profisportler sein, sondern das Leben so gut wie nur möglich geniessen.

Eine Mischung aus Ablehnung und eigener Verfehlungen

Aber B alotelli, gebohrener Barwuah, hatte es nie einfach in Italien. Dreimal kam er nach seinem Wechsel zu Manchester City wieder zurück ins Land seiner Pflegeeltern, zweimal ging er zur AC Milan, später eben zu Brescia. Und jedes Mal musste er feststellen, dass sich nichts geändert hat, letztmals tönten die Affenlaute in Verona von den Rängen, das war vor gut einem Jahr. Ein Teil der italienischen Fussballfans hat sich nie damit abfinden können, dass ein D unkelhäutiger Tore für ihr Land schiessen sollte.