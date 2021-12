Abgang aus Vaduz : Jetzt ist es fix – Mario Frick soll den FC Luzern vor dem Abstieg retten

Der FC Luzern hat einen neuen Trainer. Mario Frick verlässt Challenge-League-Leader Vaduz und übernimmt den Tabellenletzten aus der Super League.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt: «Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere Optionen evaluiert und haben bei Mario Frick sofort gespürt, dass er uns aus dieser schwierigen Situation herausführen kann. Mit Mario erhalten wir einen ambitionierten Trainer, der sich der Herausforderung, den FC Luzern in der Liga zu halten, unbedingt stellen will. Wir sind überzeugt davon, dass uns die Erfahrungen, die Mario Frick in den vergangenen Jahren sammeln konnte, dabei helfen werden, in der Rückrunde den Turnaround zu schaffen und die Mannschaft wieder zu einer siegeshungrigen Einheit zu formen.»