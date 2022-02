«Ich bin relaxed» – Mario Kart, Pingpong – so bereitet sich Odermatt auf die letzte Medaillen-Chance vor

Die Olympischen Spiele in Peking liefen für den Schweizer Skistar Marco Odermatt bislang nicht nach Plan. In der Abfahrt auf Rang sieben, im Super-G mit Kurs auf eine Medaille kurz vor Schluss ausgeschieden. Für Odermatt, der in dieser Saison den Gesamtweltcup dominiert, sicherlich nicht der gewünschte Start in sein erstes Olympiaabenteuer. Nun hat der Schweizer in der Nacht auf Sonntag (03.15 erster Lauf & 06.45 Uhr zweiter Lauf) eine weitere Chance – in seiner Paradedisziplin, dem Riesenslalom.