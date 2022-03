Marius Bear hofft mit «Scheissegal-Einstellung» auf 12 Points für die Schweiz am Eurovision Song Contest

Marius Bear (28) aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden wird die Schweiz am ESC in der italienischen Stadt Turin vertreten.

Die Wahl ist gefallen: Marius Bear geht für die Schweiz ab dem 10. Mai auf ESC-Punktefang in Turin. Das verkündete das SRF am Dienstag in einer Mitteilung. Der 28-Jährige wird bei der 66. Ausgabe des weltweit grössten Musikwettbewerbs die emotionale Ballade «Boys Do Cry» singen. Und seine Vorfreude auf die Teilnahme ist bereits jetzt gross.

«Ich bin total gehyped und freue mich riesig, nach zwei Jahren Pandemie auf einer so gigantischen Bühne stehen zu können», sagt der Sänger gegenüber 20 Minuten. Die Schweiz am ESC zu vertreten, sei eine grosse Ehre. «Am meisten freue ich mich darauf, mit den Leuten dort abzuhängen und ein Teil dieser fantastischen Musikbubble zu werden.»

Dennoch sei natürlich auch Druck vorhanden. Marius Vorgänger Gjon's Tears erreichte mit seinem Song «Tout l‘univers» im Vorjahr den dritten Platz, Luca Hänni schaffte es 2019 auf Platz vier. «Ich trete in grosse Fussstapfen, denn die beiden haben einen unglaublichen Job gemacht. Der Druck ist demnach gross», so der Sänger. Doch: «Ich habe eine gesunde Scheissegal-Einstellung. Ich will die Show in erster Linie geniessen. Schliesslich kann kaum einer in seinen Lebenslauf schreiben, dass er mal am ESC war.»