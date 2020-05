Schweizer Musik in «Dangerous Lies»

Marius Bear schafft es auf Netflix-Soundtrack

Der Appenzeller Musiker hat einen Coup gelandet: Er ist auf dem Soundtrack des Netflix-Film «Dangerous Lies» zu hören. Der Film wird gerade millionenfach gestreamt.

Seit wenigen Tagen ist auf Netflix der Thriller «Dangerous Lies» verfügbar. In der Hauptrolle: «Riverdale»-Star Camila Mendes (25). Der Film ist einer der meistgeschauten Inhalte auf der Streaming-Plattform – im UK liegt er auf Platz zwei der Netflix-internen Charts, in der Schweiz aktuell sogar auf Platz eins.

Eine beachtliche Rolle spielt darin auch ein Schweizer: Der Appenzeller Musiker Marius Bear hat es auf den Soundtrack des Films geschafft. «Ich bin so stolz», schreibt der 27-jährige mit der unverkennbaren Bassstimme am Dienstagabend auf Instagram. Mit seinem Netflix-Auftritt erreicht Bear potenziell ein Millionenpublikum: Der Streaming-Marktführer hat weltweit über 180 Millionen Abonnenten.

Mit Weltstars auf einem Soundtrack

Den Song «Get On Your Feet» hat er mit dem Produzenten Chøppersaurus aufgenommen. Und er wird an prominenter Stelle gespielt. «Was besonders schön ist: Der Text vom Song ist mit dem Plot des Films verwoben», sagt Jake Shillingford von Chøppersaurus zu 20 Minuten. «Der Sinn des Songs ergibt sich am Ende.»

Darum Achtung: Wer nicht gespoilert werden will, sollte also nicht zu sehr auf den Text achten.

Marius Bear befindet sich auf dem Soundtrack in Superstar-Gesellschaft: In der Netflix-Produktion sind unter anderem auch Drake, The Weeknd oder Dua Lipa zu hören. Den Song «Get On Your Feet» findet man abe rnoch nicht auf den Musik-Streaming-Plattformen – einzig auf Youtube. Dort hat er in den ersten fünf Tagen rund 25’000 Streams erzielt.