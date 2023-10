Marius Bear zeigt sich erstmals mit Freundin 

Zum Premierenauftakt schritten Stars und Sternchen in das rot beleuchtete Zelt in Kloten.

Zum elften Mal verführten Gregory Knie und sein Zirkus «Ohlala» auch die Prominenz in Zürich.

Federn, Peitschen und viel nackte Haut im Zirkus kann nur eines bedeuten: Gregory Knie (46) lädt zu seiner legendären Erotikshow «Ohlala» – und das bereits zum elften Mal. Auch in diesem Jahr liess sich kaum ein Promi aus Showbiz und Kultur die glanzvolle Galapremiere entgehen.

Sein Geheimnis? «Unser Programm ist viel mehr als Erotik. Unsere Gäste kriegen knisternde Kunst in Form von Akrobatik, Musik und Comedy», sagt der Gastgeber stolz. Mit Ersterem müsse man allerdings vorsichtig umgehen, um keine Grenzen zu überschreiten. Dies sei ihm und seinem Team bisher aber stets gelungen: «Empörung gabs noch nie. Im Gegenteil: Oftmals wünschen sich Besucherinnen und Besucher, dass wir mutiger sind.»

Dem Bedürfnis sei er beim diesjährigen Motto «Bubble Gum» nachgekommen. Nicht zuletzt, weil es einen Wandel gegeben habe und Erotik nicht mehr so verpönt sei. Gleicher Meinung sind auch die Stars, weshalb sie offen über ihre Vorlieben im Bett sprechen .

Sara Leutenegger: «Wenns passiert, sind wir kaum zu bremsen»

Moderatorin Alexandra Maurer (41) setzt auf «Würfelspiele und sexy Unterwäsche». Auf Toys verzichtet Influencer Steven Epprecht (34) mit seinem Partner, wild sei es trotzdem. Ähnlich auch bei Sara Leutenegger (29): «Mit zwei Kindern ist es nicht mehr so spontan. Wenn es aber passiert, sind wir kaum zu bremsen.»

Zum ersten Mal zeigt sich auch Singer-Songwriter Marius Bear (30) mit seiner Freundin Jasmine (25). Erotisch ist demnach für den Ex-ESC-Star ganz die Frau, die er an dem Abend vor sich hat. Und mit ihr probiert er sich offenbar auch sehr gerne im Bett aus. «Man muss offen sein für alles, wie im Leben», so Bear. Das Leben spielt für ihn auch beruflich eine sinnliche Note: In Kürze kommt neue, erotisch angehauchte Musik von ihm.