Diaspora TV - Mark Bamidele klärt Migranten übers Impfen auf

Der Direktor von Diaspora TV, Mark Bamidele-Emmanuel, richtet sich in einem Beitrag zur Covid-Impfung direkt an seine Zuschauer, die ihre Wurzeln auf verschiedenen Kontinenten haben: «Als ich von der Corona-Impfung hörte, dachte ich, das ist sehr positiv. Weshalb? Stellen Sie sich vor, wie mühsam es für einen internationalen Geschäftsmann wie mich ist, fünf Grenzen zu überqueren, ohne ein Covid-Zertifikat! Deshalb werde ich mich impfen lassen. Und Sie?»

Überzeugungsarbeit

Der 46-jährige Agrar-Ingenieur Mark Bamidele-Emmanuel will mit seinem Sender die migrantische Bevölkerung von der Covid-Impfung überzeugen. Er steht selber gerne im Rampenlicht, wie bei einem Besuch in seinem Studio in Zollikofen klar wird. Stolz führt er durch die Technik und Räumlichkeiten. «Kannst du mit den Hintergrundgeräuschen aufhören?» ruft der Direktor von Diaspora TV seinen Angestellten zur Ordnung.

Fehlinformiert über Social Media

«Antworten zur Covid-19-Impfung»

In 16 Sprachen wurden Informationsvideos produziert, die auf «wichtige Fragen zur Covid-19-Impfung Antworten geben sollen». So erklären die Videos, welche Gründe für eine Impfung sprechen und wie sie abläuft. Ausserdem geht das Format auf Impfskepsis ein: «Kann eine so schnell entwickelte Impfung denn überhaupt sicher sein?» Videos des BAG, in welchen Mythen über die Impfung aufgeklärt werden, hat der Sender ebenfalls in 16 Sprachen übersetzt. Dazu stand er in Rücksprache mit dem Bundesamt.