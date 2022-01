Virtuelles Metaverse – Mark Zuckerberg kündigt schnellsten KI-Supercomputer der Welt an

Dieser soll massgeblich an der Instandsetzung Zuckerbergs Metaverse-Vision beteiligt sein.

In einem Blogpost hat Mark Zuckerberg die Entwicklung eines extrem leistungsfähigen Supercomputers angekündigt.

Der Facebook-Gründer kündigte in einem Blogpost an, dass das Metaverse – ein Konzept, das die physische und digitale Welt über virtuelle und erweiterte Realität verschmilzt – eine «enorme» Rechenleistung erfordern werde. Der KI-Supercomputer, der von Zuckerbergs Unternehmen Meta als «AI Research SuperCluster» (RSC) bezeichnet wird, ist bereits der fünftschnellste der Welt, so das Unternehmen.