Auf diese Hightech-Waffen setzt die Ukraine

Darum gehts In Kiew wurden mit «Brave 1» eine neue Kooperationsplattform sowie neue Waffen vorgestellt.

Das Land brauche im Krieg gegen Russland nicht nur die Unterstützung Verbündeter, sondern eigene Innovationen und Technologien, so Verteidigungsminister Oleksii Reznikow.

An dem Anlass, der in einer Tiefgarage stattfand, fielen durchaus auch selbstkritische Töne.

Der Zeitpunkt der Präsentation ist vor dem Hintergrund der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive kein Zufall.

Waffennarren und Tech-Nerds kamen hier auf ihre Kosten: In Kiew hat das ukrainische Verteidigungsministerium zusammen mit anderen Ministerien ein Portal für Verteidigungstechnologien vorgestellt: Auf «Brave 1» können ukrainische Techfirmen und private Tüftler ihre Projekte eingeben und finanzieren lassen.

«Wer auch immer eine Idee hat, hat hier eine Anlaufstelle, die staatlich unterstützt wird», sagte Verteidigungsminister Oleksii Reznikow in einer Rede. Die Ukraine habe keine andere Wahl, als eine innovative Armee zusammenzustellen: «Wollen wir Russland schlagen, das mehr Ressourcen und Manpower hat, brauchen wir nicht nur Unterstützung unserer Verbündeten, sondern eigene Innovationen und Technologien.»

«Seid kühn, seid wie das Silicon Valley!»

Dabei fielen durchaus selbstkritische Töne. Die ukrainische Bürokratie sei noch von den starren Abläufen aus Sowjetzeiten geprägt. «Aber wir lernen dazu», so Reznikow. Früher habe man bei einer Projekteingabe Hunderte Formulare ausfüllen und bis zu zwei Jahre warten müssen. Mit der neuen Plattform brauche es fünf Formulare und eine Antwort werde innert eineinhalb Monaten gegeben. «Seid kühn, seid wie das Silicon Valley!», rief der Verteidigungsminister in den voll besetzten, in blaues Licht getauchten Saal – eigentlich die Tiefgarage eines Kongresszentrums.

Eine Handvoll Firmen stellten ihre Prototypen aus: Aufklärungs- und Unterwasserdrohen, Minen, eine mobile Drohnenabschuss-Rifle und der «Gnom», ein kleines, robustes Fahrzeug mit einem montierten Gewehr, das per Fernbedienung oder via Drohne aktiviert wird. Es wird bereits an der Front getestet.

«Wachsende Bedeutung von Drohnen und ferngesteuerten Waffen»

«Das bestätigt die wachsende Bedeutung von Drohnen und ferngesteuerten Waffen in den aktuellen Konflikten», sagt Waffen-Experte Marc Finaud vom «Geneva Centre for Security Policy» , als ihm 20 Minuten einige Fotos des Anlasses vorlegt. Dies entbinde Regierungen und Unternehmen jedoch nicht von der Einhaltung internationaler Normen in Bezug auf einige Waffen, die durch Verträge verboten oder durch das humanitäre Völkerrecht geregelt seien.

Sein Arbeitskollege Jean Marc Rickli stimmt zu und fügt an: «Die Ukrainer haben ein hohes Mass an Flexibilität bei der Umwandlung ziviler Technologien für Sicherheits- und Militärzwecke bewiesen.» Der Einsatz von Aufklärungsdrohnen und «fliegender Artillerie» sei ein Beispiel dafür.

Es ist kein Zufall, dass die ukrainische Regierung diesen Anlass mit viel Gedöns vorstellte. Die PR in eigener Sache ist auch vor dem Hintergrund der bald erwarteten ukrainischen Gegenoffensive zu sehen. Diese lässt auf sich warten – vor allem wegen eklatanten Munitionsmangels und des noch nassen Wetters.

